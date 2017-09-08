Прогноз Деменко на матч «Амкар» — ЦСКА: «армейцам» будет тяжело, но они победят

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и других клубов России Максим Деменко сделал прогноз на стартовый матч девятого тура РФПЛ «Амкар» — ЦСКА.

«Это будет тяжёлый матч для ЦСКА, потому что в Перми играть нелегко, тем более после паузы. Но, думаю, «армейцы» дожмут соперника и выиграют со счётом 1:0», — рассказал Деменко корреспонденту «Чемпионата».

Букмекеры фаворитом матча считают московский клуб. На победу ЦСКА предлагается ставить за 1.63. Ничья котируется за 3.43. Победа «Амкара» оценивается коэффициентом 5.71 (см. все коэффициенты на матч).

Матч «Амкар» — ЦСКА состоится 8 сентября в Перми на стадионе «Звезда». Начало — в 17:30 мск.