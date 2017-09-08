175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Прогноз Деменко на матч «Амкар» — ЦСКА: «армейцам» будет тяжело, но они победят

8 сентября 2017, пятница. 14:45 Ставки

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и других клубов России Максим Деменко сделал прогноз на стартовый матч девятого тура РФПЛ «Амкар» — ЦСКА.

«Это будет тяжёлый матч для ЦСКА, потому что в Перми играть нелегко, тем более после паузы. Но, думаю, «армейцы» дожмут соперника и выиграют со счётом 1:0», — рассказал Деменко корреспонденту «Чемпионата».

Букмекеры фаворитом матча считают московский клуб. На победу ЦСКА предлагается ставить за 1.63. Ничья котируется за 3.43. Победа «Амкара» оценивается коэффициентом 5.71 (см. все коэффициенты на матч).

Матч «Амкар» — ЦСКА состоится 8 сентября в Перми на стадионе «Звезда». Начало — в 17:30 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ПФК ЦСКА Максим Деменко Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
8 сентября 2017, пятница
14:45 Прогноз Деменко на матч «Амкар» — ЦСКА: «армейцам» будет тяжело, но они победят
14:09 ФАС: рекламировать букмекеров разрешено только спортивным СМИ
13:32 Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо»
13:11 ФК «Зенит» подписал соглашение с букмекерской компанией 1xbet
11:30 Согласно котировкам, ЦСКА не оставит шансов московскому «Динамо» в матче КХЛ
10:00 Аналитики: ЦСКА выиграет у «Амкара» на выезде, голов будет немного
7 сентября 2017, четверг
20:04 Доходы от онлайн-гемблинга в Бельгии превысили треть от общего объёма рынка
18:57 Прогноз Чакветадзе на матч В. Уильямс — Стивенс: встреча будет проходить нервно
18:23 Paddy Power выплатила выигрыш игроку, поставившему на победу Ирландии на ЧМ-2018
17:31 Кополовец: ощущение, что футболисты сборной Украины играют на букмекеров
13:14 После вылета Федерера букмекеры не сомневаются в победе Надаля на US Open
10:45 Аналитики: Стивенс не помешает Винус Уильямс выйти в финал US Open
09:00 Согласно котировкам, сборная России победит Великобританию на ЧЕ по баскетболу
6 сентября 2017, среда
23:19 Вратарь, съевший пирог во время матча Кубка Англии, оштрафован на £ 375
22:54 Матч ЮАР — Сенегал будет переигран из-за участия судьи в договорных встречах
21:00 В Великобритании появился оператор для ставок на этнические виды спорта
20:20 Согласно котировкам, Федерер разгромит дель Потро в 1/4 финала US Open
19:09 Лейбористская партия хочет запретить игорным компаниям спонсировать клубы АПЛ
15:44 Букмекеры оценили шансы Роша забить семь голов за «Спартак»
15:39 Прогноз Чакветадзе на матч Федерер — Дель Потро: не верю в аргентинца
13:30 Аналитики оценили шансы Рублёва победить Надаля в четвертьфинале US Open
11:45 Planetwin365 стал спонсором итальянского футбольного клуба «Наполи»
11:00 Прогноз «Чемпионата» на матч «Спартак» — «Йокерит»: красно-белые проиграют
10:00 Согласно котировкам, СКА легко победит «Динамо» в Риге
5 сентября 2017, вторник
19:27 На «каппера», проигравшего все деньги клиента, заведено уголовное дело
19:11 Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Слован» — «Авангард»
18:54 888 Holdings понёс убытки из-за «исключительных затрат» на $ 50 млн
15:30 Эксперты: Бразилия — фаворит матча с Колумбией, голов будет мало
13:45 Лотерейный оператор LOTTO Bayern стал спонсором футбольного клуба «Аугсбург»
12:00 Исландия — Украина: букмекеры не могут назвать фаворита матча квалификации ЧМ
10:15 Согласно котировкам, «Салават Юлаев» выиграет у «Барыса» в матче КХЛ
08:30 Латвия прервёт победную серию сборной России на Евробаскете, считают букмекеры
4 сентября 2017, понедельник
20:16 BWIN Россия подписала партнёрский контракт с Всероссийской федерацией волейбола
18:19 Ladbrokes Coral стала лидером по числу подарков членам британского парламента
16:28 Прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ «Торпедо» НН — «Динамо» (Москва)
15:45 В Чехии операторам онлайн азартных игр запретили использовать фрибеты
15:39 Денисова: российское букмекерство нуждается в большей открытости власти
14:00 Букмекеры: бельгиец Гоффен не пустит Рублёва в четвертьфинал US Open
13:30 Эксперты: СКА не оставит шансов «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ
11:45 Касаткина выиграет у Канепи в четвёртом круге US Open, считают аналитики
10:00 Согласно котировкам, сборная России победит Бельгию на ЧЕ-2017 по баскетболу
3 сентября 2017, воскресенье
19:33 Прогноз Тарпищева на матч Шарапова — Севастова: первый сет будет упорным
15:00 Россия — Германия: букмекеры назвали фаворита финала ЧЕ-2017 по волейболу
13:15 Шарапова выиграет у Севастовой в четвёртом круге US Open, убеждены эксперты
11:30 Букмекеры оценили шансы сборной России в контрольном матче с московским «Динамо»
Все новости RSS
Партнерский контент