НХЛ разрешила приём ставок в Неваде на домашние матчи «Вегас Голден Найтс»

НХЛ не просила запретить ставки на домашние матча клуба «Вегас Голден Найтс» из штата Невада.



Команда должна сыграть свою первую игру в Лас-Вегасе 6 октября против «Далласа». Должностные лица НХЛ за 30 дней до начала матча имели право подать официальную просьбу комиссии по азартным играм в Неваде, чтобы все матчи «Вегас Голден Найтс» были удалены с рынков ставок.



Однако заместитель комиссара лиги Билл Дейли сказал ESPN, что он решил не настаивать на том, чтобы на домашние матчи новичка Национальной хоккейной лиги нельзя было сделать ставку.