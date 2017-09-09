Мэдисон Кис — Слоан Стивенс: букмекеры назвали фаворита финала US Open

9 сентября в матче финала женского одиночного разряда US Open встретятся американки Мэдисон Кис и Слоан Стивенс. Начало встречи — в 19:00 мск.



Согласно котировкам, у Слоан Стивенс намного меньше шансов на победу в этом матче. Победа Стивенс оценивается коэффициентом 2.92. Победа с форой «+2,5» гейма — 2.36 (см. все коэффициенты на матч).



Если Мэдисон Кис победит Стивенс, сыграет ставка с коэффициентом 1.46. На то, что 22-летняя американка сумеет отыграть фору в "+2,5 гейма", можно поставить за 1.63.