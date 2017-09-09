Сэвидж: «Манчестер Юнайтед» наконец-то победит в Стоке, Лукаку забьёт

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ «Сток Сити» — «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 9 сентября, начало — в 19:30 мск.



Ставка: «МЮ» победит, а Ромелу Лукаку забьёт за 3.20. (см. все коэффициенты).



«МЮ» не выигрывал в Стоке с 2013 года, но сейчас прекрасный момент для завершения этой серии. Манкунианцы отлично начали сезон, матч будет играться после международной паузы, а у «гончаров» много травмированных. Ставлю на гостей и жду гола Лукаку», — сказал Сэвидж.