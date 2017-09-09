Betway выступила против запрета рекламы азартных игр на футболках клубов АПЛ

Букмекерская компания Betway выступила против предложения лейбористов запретить рекламу азартных игр на игровых футболках клубов АПЛ. С февраля 2015 года Betway является официальным спонсором «Вест Хэм Юнайтед».

«Справедливо, что любой партнёр клуба или турнира может рассчитывать на тщательный контроль и тщательный анализ. Betway лицензируется и регулируется Комиссией Великобритании по азартным играм и многочисленными отраслевыми группами. По-моему, этого достаточно», — отметил директор по маркетингу и операциям Betway Group Энтони Веркман.