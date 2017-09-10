Согласно котировкам, Надаль разгромит Андерсона в финале US Open

10 сентября в 23:00 по московскому времени начнётся финальный поединок US Open, в котором сыграют представитель ЮАР Кевин Андерсон и испанец Рафаэль Надаль.



Согласно котировкам, у испанца не должно возникнуть проблем в этом матче. Победа Надаля оценивается коэффициентом 1.13. Победа с форой "-4,5" гейма — 1.35 (см. все коэффициенты на матч).



Если Кевин Андерсон сумеет победить Надаля, сыграет ставка с коэффициентом 7.10. На то, что африканец сумеет удержать фору в 4,5 гейма, можно поставить за 3.26.