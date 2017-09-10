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Оператор фэнтези-спорта Sportito стал спонсором «Куинз Парк Рейнджерс»

10 сентября 2017, воскресенье. 18:24 Ставки

Оператор фэнтези-спорта Sportito заключил спонсорское соглашение с футбольным клубом «Куинз Парк Рейнджерс», который выступает в английском Чемпионшипе.

Сделка вступит в силу с текущего сезона. Компания получит право на размещение рекламы на территории стадиона клуба в дни проведения домашних матчей и сможет использовать официальные аккаунты «Куинз Парк Рейнджерс» в социальных сетях для продвижения бренда.

Также оператор предоставит возможность болельщикам «Куинз Парк Рейнджерс» сыграть в фэнтези с рядом эксклюзивных бонусов.

Источник: Sbcnews Сообщить об ошибке
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Куинз Парк Рейнджерс Спонсорские контракты с букмекерами
Новости. Ставки
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