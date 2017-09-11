В Австралии увеличат налог для операторов онлайн-ставок на спорт

Австралийские операторы онлайн-ставок на спорт столкнутся с новыми налогами и рекламными ограничениями, поскольку правительства штатов продолжают усилия по ужесточению положения гемблинг-операторов.



Правительство штата Западная Австралия обнародовало план бюджета, который включает в себя 15%-й налог на доходы (POCT) для онлайн-букмекеров. Новый налог вступит в силу с 1 января 2019 года,.



Ранее об аналогичных планах объявили в штате Южная Австралия. Власти убеждены, что лицензированные онлайн-букмекеры платят меньше, чем могли бы. Это мнение поддержали операторы Tabcorp и Tatts, которые имеют розничные сети в Австралии и сталкиваются с гораздо более высоким налоговым бременем.