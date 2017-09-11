Аналитики: «СКА-Хабаровск» после ничьей со «Спартаком» проиграет «Уралу»

Букмекеры назвали фаворита матча девятого тура РФПЛ «Урал» — «СКА-Хабаровск», который состоится 11 сентября. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.



Букмекеры считают фаворитом «Урал» и предлагают поставить на хозяев за 1.66. Шансы «СКА-Хабаровск» на победу оценены коэффициентом 6.70. Поставить на ничью можно за 3.64 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.82, а на ТМ 2,5 гола — за 1.49.



Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному мячу, — 2.67. Самые вероятные авторы голов — Владимир Ильин (2.85) и Игорь Портнягин (3.00).