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Букмекеры: «Реал» Мадрид — фаворит Лиги чемпионов — 2017/18

11 сентября 2017, понедельник. 21:31 Ставки

В преддверии старта группового этапа Лиги чемпионов — 2017/18 аналитики букмекерских контор обновили коэффициенты на победителя турнира.

Фаворитом еврокубка эксперты считают мадридский «Реал». Поставить на то, что «королевский» клуб в третий раз подряд выиграет Лигу чемпионов, можно за 4.50 (см. все коэффициенты на турнир).

Вторым в списке потенциальных победителей идёт «ПСЖ» с котировкой 6.50. Замыкает тройку «Бавария» (7.00).

Победа российского клуба в турнире станет большой сенсацией, согласно котировкам. На ЦСКА предлагается ставить за 276.00, на «Спартак» — за 300.00. Триумф единственного представителя Украины, донецкого «Шахтёра», видится букмекерам чуть более вероятным (201.00).

Главные претенденты на победу в гонке бомбардиров — Криштиану Роналду (4.92), Лионель Месси (6.40) и Роберт Левандовски (9.00).

За 67.00 можно поставить на то, что самым результативным футболистом турнира станет спартаковский форвард Квинси Промес. Победа его напарника по нападению «Спартака», Луиса Адриано, котируется за 81.00.

Футболисты ЦСКА Бибрас Натхо и Витиньо котируются ещё ниже (по 201.00 на каждого).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Ставки
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