Прогноз Арустамяна на матч «Бенфика» — ЦСКА: обе команды забьют

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов — 2017/18 «Бенфика» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 2.07 (см. все коэффициенты на матч).

«Армейцы» приложили немало усилий, чтобы пробиться в групповой этап, но в целом квалификацию ЦСКА прошёл достаточно уверенно. Не пропустил ни одного мяча, одержал четыре победы. Но сейчас, безусловно, всё будет по-другому. Хотя в целом с жеребьёвкой повезло. «Бенфика», конечно, грозный соперник, особенно у себя на поле. Но «Бенфика» за лето сильно изменилась. Команда продала своих лидеров почти на 130 млн евро, а на замену взяла в основном молодёжь, без опыта игры в Лиге чемпионов.

Да, «Бенфика» действующий чемпион Португалии, но кажется команда стала чуть слабее по отношению к прошлому сезону. Хотя в любом случае в домашнем матче «Бенфика» фаворит, мы помним, как португальцы играют дома, особенно в части атаки.

С проблемами ЦСКА мы хорошо знакомы. Наверное, повторяться не имеет смысла. Возрастная оборона, безальтернативность в линии нападения. Сегодня ЦСКА силён полузащитой. И эта линия больше нацелена на атаку. Что ещё важно — ЦСКА свою главную цель выполнил — пробился в группу, поэтому сейчас давления немного спадёт с команды. «Армейцы» на свой гол рассчитывать могут, особенно если учесть возраст линии обороны «Бенфики», он немногим уступает «армейской» обороне. Мой прогноз — обе забьют за 2.07. Коэффициент очень хороший, а голы в обе стороны вполне вероятны", — приводит слова Арустамяна сайт БК «Винлайн».

Матч «Бенфика» — ЦСКА состоится 12 сентября на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Начало — в 21:45 мск.