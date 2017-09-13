Валуев: когда я боксировал, на меня выходили с предложениями сдать бой

Бывший профессиональный боксёр, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев рассказал, что во время спортивной карьеры ему предлагали провести договорной матч, сдав бой.

«Какие футбольные матчи (результаты) удивили вас в этом году? Говорят, букмекеры правят миром», — такой вопрос задали Валуеву в конференции на сайте «Интерскол».

«Удивил результат в матче Франция — Люксембург. Ни одного забитого французами мяча. Что же по поводу того, что миром правят букмекеры, отвечу. Когда я боксировал, на меня выходили с предложениями сдать бой. Больше я этих людей не видел… Всё зависит от человека. Сможет ли он смотреть в глаза своим болельщикам, если пойдёт на сделку со своей совестью», — сообщил Валуев.