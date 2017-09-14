Букмекеры: «Зенит» легко победит «Вардар» в гостях

Аналитики букмекерских контор оценили шансы санкт-петербургского «Зенита» в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы 2017/18 против «Вардара» из Македонии.

На победу российского клуба предлагается ставить за 1.45. Ничья котируется за 4.50. Шансы «Вардара» набрать три очка оцениваются коэффициентом 7.00 (см. все коэффициенты на матч в БК «Фонбет»).

Что касается результативности, то здесь у букмекеров нет определённости. Тотал матча больше 2,5 гола котируется за 1.85. ТМ 2,5 «стоит» 1.95.

Фото: fc-zenit.ru

Матч «Вардар» — «Зенит» состоится 14 сентября в Скопье на стадионе «Филип II Арена». Начало — 22:05 мск.