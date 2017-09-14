Букмекеры повысили шансы ЦСКА и «Спартака» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

После первого тура группового этапа Лиги чемпионов аналитики букмекерских контор повысили шансы российских клубов, ЦСКА и «Спартака», на выход в весеннюю часть турнира.

Наиболее резкий скачок котировок произошёл по отношению к ЦСКА. Шансы победивших в стартовой игре на выезде «Бенфику» «армейцев» занять одно из первых двух мест в группе А теперь оцениваются коэффициентом 1.70. Перед началом группового этапа на выход ЦСКА в плей-офф предлагалось ставить за 3.35 (см. все коэффициенты на итоги группового этапа Лиги чемпионов — 2017/18).

Московский «Спартак» не сумел удержать победу в гостевом матче с «Марибором», но также стал ближе к плей-офф, если судить по котировкам. До старта турнира на выход спартаковцев из группы можно было ставить за 3.30. Сейчас это событие оценивается коэффициентом 3.00.

Во втором туре «Спартак» будет принимать «Ливерпуль» (26 сентября), а ЦСКА также дома сыграет с другой английской командой — «Манчестер Юнайтед» (27 сентября).