Миланский «Интер» официально объявил о сотрудничестве с bwin

ФК «Интер» (Милан) провёл официальную презентацию своего нового беттингового партнёра — bwin, сообщается на официальном сайте клуба.

По условиям соглашения, подписанного до 2020 года, бренд bwin будет представлен на стадионе «Интера» во время домашних матчей, а также в социальных сетях и на официальном сайте клуба.

Фото: inter.it

«Мы рады, что достигли партнёрства с международным брендом bwin. «Интер» и bwin объединены стремлением к развитию и достижению самых высоких задач. Мы уверены, что новое партнёрство будет взаимовыгодным для обеих сторон. Bwin сможет использовать развивающиеся цифровые и мультимедийные каналы клуба для расширения своего бизнеса», — прокомментировал подписание соглашения представитель финансового сектора ФК «Интер» Майкл Гандлер.

Фото: inter.it

«Мы с гордостью сообщаем о партнёрстве с ФК «Интер». Bwin исторически всегда поддерживал и спонсировал те клубы, которые находятся на вершине международного футбола. Это сотрудничество подчеркивает нашу связь с миром спорта и его ценностями. Мы ожидаем, что этот год будет особенным для «Интера», и мы очень рады партнёрству с такой командой", — сообщил Морено Мараско, член совета директоров bwin Италия.

В ближайшее время bwin совместно с ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке Rambler&Co начнёт приём интерактивных ставок в России на сайте bwin.ru. Прямо сейчас bwin Россия дарит до 100 млн рублей всем новым пользователям.