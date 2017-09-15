Прогноз «Чемпионата» на матч ХК СКА — «Металлург» (Магнитогорск)

Автор «Чемпионата» Павел Панышев сделал прогноз на матч КХЛ ХК СКА — «Металлург» (Магнитогорск).

Ставка: победа СКА в основное время за 1.42 (см. все коэффициенты на матч).

«Конечно, «Магнитка» сильно ослабла в этом сезоне — клуб покинула целая группа игроков. И пока далеко не всё получается у команды. У СКА же всё наоборот: победная серия «армейцев» составляет 10 матчей подряд, пока коллектив Олега Знарка никто не может остановить. У главного тренера уйма хоккеистов и огромный выбор мастеров. Постепенно набирает форму Войнов, Зубарев оправился от травмы, так что можно сделать вывод, что у Питера всё хорошо. Не видно причин, из-за которых СКА может потереть поражение от «Магнитки», тем более дома. Конечно, Илья Воробьёв не будет проводить столь масштабную ротацию, как это сделал Владимир Крикунов, и не оставит Мозякина с Коваржем в запасе. Но СКА – явный фаворит и, скорее всего, выиграет», — считает Панышев.

Встреча ХК СКА и магнитогорского «Металлурга» состоится 15 сентября в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец». Начало — в 19:30 мск.