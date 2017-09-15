Карпин: в матче «Арсенал» — «Динамо» команды обменяются голами и сыграют вничью

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на стартовый матч 10-го тура РФПЛ «Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Москва).

Ставки: обе забьют за 1.95; ничья за 2.97 (см. все коэффициенты на матч).

«Арсенал» играет дома, и этот фактор станет важнее даже показываемой командой игры. И та, и другая команда не играет в чисто оборонительный футбол. Они любят атаковать, забивать голы и позволяют делать это соперникам. Поэтому я думаю, голы будут, обе команды смогут забить, но в целом силы команд равны, поэтому выберу ничью исходом поединка.



Считаю команды равными даже несмотря на то, что «Арсенал» смог добиться голевой ничьей в матче с «Ростовом». Если бы «Арсенал» забивал в каждой игре по пять мячей – это был бы закономерный показатель их качественной игры в атаке. Но в этом матче просто так получилось, это была не лучшая игра «Ростова», — считает Карпин.

Матч «Арсенал» — «Динамо» состоится 15 сентября в Туле. Начало — в 19:30 мск.