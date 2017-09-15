TAB покинула игорный рынок Австралии

Новозеландский букмекер TAB покинул игорный рынок Австралии после принятия закона против несанкционированных операторов онлайн-азартных игр.



В среду вступил в силу закон Австралии об интерактивных азартных играх, по которому операторы онлайн-азартных игр, принимающие ставки от австралийских игроков без лицензии, будут преследоваться законом.



В результате этого онлайн-сайт для ставок TAB вынужден был закрыть счета своих австралийских клиентов. Общий оборот оператора в Австралии составлял около $ 721 тыс. в год.