Прогноз Генича на матч «Анжи» — «Краснодар»: гости возьмут три очка

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 10-го тура РФПЛ «Анжи» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.92 (см. все коэффициенты на матч)

«Анжи» под руководством Вадима Скрипченко уже набрал четыре очка, но по игре не особенно впечатляет махачкалинская команда. Должен был «Анжи» проигрывать в Санкт-Петербурге «Тосно», если бы не великолепная игра вратаря и не расточительности футболистов команды Дмитрия Парфёнова. По игре «Тосно» заслуживал большего, чем ничейный результат. Хотя и Юрченко в концовке выручил. «Тосно» мог и очка не заработать.



Сейчас в гости к «Анжи» приезжает набравший ход «Краснодар». Раззабивался Фёдор Смолов. Освобождён сейчас «Краснодар» от еврокубков. Неделю готовится к матчам, можно что-то натренировать. Команда Скрипченко, повторюсь, не впечатляет, а «Краснодар» в недельном цикле должен выглядеть свежо и подвижно, как это было, например, в «Уфе». Тогда «Краснодар» победил 1:0, но мог забивать гораздо больше.



Здесь я вижу «Краснодар» безусловным фаворитом. Команда в двух последних матчах побеждает и не пропускает. «Анжи» не станет шлагбаумом, который остановит «Краснодар» на победном пути. Попробую просто предложить победу «Краснодара». Он просто-напросто сильнее», — считает Генич.

Матч «Анжи» — «Краснодар» состоится 16 сентября на «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало — 19:00 мск.