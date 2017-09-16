Головкин — Альварес: букмекеры назвали фаворита главного боя осени

В ночь с 16 на 17 сентября в Лас-Вегасе состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет встреча между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО).

Аналитики убеждены в победе Головкина и предлагают поставить на казахстанца за 1.67. Шансы Альвареса оценены в 2.47, поставить на ничью можно за 26.0 (см. все коэффициенты).



По мнению букмекеров, бой продлится более девяти раундов: коэффициент на ТБ 9,5 раунда — 1.49, а на ТМ 9,5 раунда — 2.72. Поставить на то, что бой продлятся все 12 раундов, можно за 1.80.