Букмекеры назвали фаворита «Эмми-2017» в номинации «Лучший драматический сериал»

В ночь с 17 на 18 сентября состоится церемония вручения премии «Эмми-2017» — главной американской премии в области телевидения, по престижности сопоставимой с «Оскаром». В этом году будут награждаться сериалы и телепрограммы, выходившие в эфир с 1 июня 2016 по 31 мая 2017 года.

По мнению букмекеров, фаворитами в номинации «Лучший драматический сериал» являются «Очень странные дела» (2.75) и «Рассказ служанки» (3.00) (см. все коэффициенты).

Следом идут «Корона» (3.94), «Это мы» (5.50) и «Мир дикого Запада» (21.0).