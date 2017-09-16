175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Букмекеры назвали фаворита «Эмми-2017» в номинации «Лучший драматический сериал»

16 сентября 2017, суббота. 17:15 Ставки

В ночь с 17 на 18 сентября состоится церемония вручения премии «Эмми-2017» — главной американской премии в области телевидения, по престижности сопоставимой с «Оскаром». В этом году будут награждаться сериалы и телепрограммы, выходившие в эфир с 1 июня 2016 по 31 мая 2017 года.

По мнению букмекеров, фаворитами в номинации «Лучший драматический сериал» являются «Очень странные дела» (2.75) и «Рассказ служанки» (3.00) (см. все коэффициенты).

Следом идут «Корона» (3.94), «Это мы» (5.50) и «Мир дикого Запада» (21.0).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
коэффициенты Ставки на неспортивные события
Новости. Ставки
16 сентября 2017, суббота
17:15 Букмекеры назвали фаворита «Эмми-2017» в номинации «Лучший драматический сериал»
15:30 Головкин — Альварес: букмекеры назвали фаворита главного боя осени
13:45 «Тоттенхэм» — «Суонси Сити»: две ставки Робби Сэвиджа на матч пятого тура АПЛ
12:45 Прогноз Генича на матч «Анжи» — «Краснодар»: гости возьмут три очка
12:00 Аналитики: Слуцкий прервёт серию неудач с «Халлом» и выиграет у «Сандерленда»
10:30 Эксперты оценили шансы «Ростова» отобрать очки у ЦСКА в Москве
09:00 Согласно котировкам, «Салават Юлаев» выиграет у «Спартака» в матче КХЛ
15 сентября 2017, пятница
23:53 TAB покинула игорный рынок Австралии
23:43 «Ноттингем» отказался от украинского хоккеиста из-за подозрений в сдаче матча
17:30 Paddy Power Betfair раскрыла условия корректной рекламы для аффилятов
16:00 Аналитики оценили шансы сборной России победить Сербию в полуфинале Евробаскета
14:30 «Арсенал» (Тула) — «Динамо»: букмекеры не видят фаворита в матче РФПЛ
13:42 Карпин: в матче «Арсенал» — «Динамо» команды обменяются голами и сыграют вничью
13:40 Прогноз «Чемпионата» на матч ХК СКА — «Металлург» (Магнитогорск)
13:33 Согласно котировкам, СКА легко победит «Металлург» (Магнитогорск) в матче КХЛ
13:13 Букмекеры: Джон Сноу возглавит Семь королевств к концу «Игры престолов»
14 сентября 2017, четверг
19:49 Миланский «Интер» официально объявил о сотрудничестве с bwin
19:00 Легализация ставок может принести бюджету США до $ 5 млрд в год
17:35 EnergyBet стала спонсором английского футбольного клуба «Миллуолл»
16:11 GVC Holdings сообщил о двукратном росте прибыли в первой половине 2017 года
15:57 Прогноз Карпина на матч «Вардар» — «Зенит»: питерцы победят всухую
14:54 Букмекеры повысили шансы ЦСКА и «Спартака» на выход в плей-офф Лиги чемпионов
14:01 «Арсенал» — «Кёльн»: ставка Робби Сэвиджа с коэффициентом 7.00
11:45 Букмекеры считают «Локомотив» аутсайдером матча Лиги Европы с «Копенгагеном»
10:00 Согласно котировкам, «Ак Барс» легко победит «Северсталь» в матче КХЛ
03:45 Букмекеры: «Зенит» легко победит «Вардар» в гостях
13 сентября 2017, среда
19:00 William Hill заключил соглашение с британским оператором ставок на стадионах
17:57 Госдума поддержала запрет приёма ставок на официальные детско-юношеские турниры
17:45 Ведущие букмекеры Великобритании могут потерять около £ 150 млн в год из-за FOBT
17:00 «Тоттенхэм Хотспур» — «Боруссия» Д: две ставки от Сэвиджа на матч Лиги чемпионов
16:13 Букмекеры оценили шансы «Спартака» набрать ноль очков на групповом этапе ЛЧ
15:45 Слуцкий с «Халлом» проиграет «Фулхэму» в матче Чемпионшипа, уверены аналитики
15:16 BWIN подарит до 100 млн рублей всем новым пользователям
13:40 Букмекеры оценили шансы «Спартака» начать Лигу чемпионов с победы в Мариборе
13:13 Прогноз Генича на матч «Марибор» — «Спартак»: напрашивается «низ»
12:15 Согласно котировкам, «Локомотив» победит «Металлург» (Магнитогорск) в матче КХЛ
11:56 Валуев: когда я боксировал, на меня выходили с предложениями сдать бой
10:00 Греция — Россия: букмекеры назвали фаворита четвертьфинала Евробаскета
00:19 Прогноз Саврасенко на матч Греция — Россия: россияне выйдут в полуфинал Евро
12 сентября 2017, вторник
18:56 Шансы Акинфеева не пропустить в основном раунде ЛЧ впервые за 11 лет — 20%
15:21 «Челси» — «Карабах»: две рискованные ставки от Робби Сэвиджа
15:06 Статистическое превью матча «Бенфика» — ЦСКА
14:45 Правительство Грузии обсуждает возможность полного запрета азартных онлайн-игр
14:34 Прогноз Арустамяна на матч «Бенфика» — ЦСКА: обе команды забьют
13:30 Ladbrokes продлила спонсорское соглашение с футбольным клубом «Рейнджерс»
Все новости RSS
Партнерский контент