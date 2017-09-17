Прогноз Казанского на матч «Челси» — «Арсенал»: в дерби победят хозяева поля

Спортивный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на лондонское дерби «Челси» — «Арсенал», которое состоится в рамках пятого тура АПЛ.

Ставка: победа «Челси» за 1.73 (см. все коэффициенты на матч)

«6:0, 2:0, 2:0, 3:1. Понимаете, о чём я? Да, так «Арсенал» играет против «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Да и вообще, команда Арсена Венгера с января 2015 года не может выиграть в гостях у команды из топ-6. Ужас! А сейчас? Я не думаю, что что-то изменится. Были кубки, в которых «Арсенал» побеждал. В конце прошлого сезона, в начале этого… Но совсем другая мотивация и форма команд.



«Челси» в порядке. Мы видели, что они сделали с «Карабахом», да и вообще в чемпионате чувствуют себя ловко. Мората вон забивает какие мячи.



«Арсенал» — «Кельн». Первый тайм. Это что такое было? И вот так „колбасить“ будет, наверное, весь сезон, поэтому я не думаю, что в этой встрече что-то кардинально изменится в этой истории «Арсенала» и «Челси».

Антонио Конте имеет сразу несколько вариантов, как пройти «Арсенал». Я думаю, что использует самый-самый опасный. Команда опять будет забивать. И будет забивать достаточно, потому что оборона «Арсенала» уязвима, а атака «Челси» сейчас хороша", — считает Казанский.

Матч «Челси» — «Арсенал» состоится сегодня, 17 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — 15:30 мск.