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БК «Олимп»: радикально модернизировали свой официальный сайт

17 сентября 2017, воскресенье. 17:15 Ставки

В букмекерской компании «Олимп» сообщили, что запустили мобильную версию ресурса и внедрили на нём удобных для посетителей функционал.

«Стоит отметить совершенно новый дизайн www.olimp.bet. Интерфейс ресурса стал интуитивно понятным и значительно более удобным для посетителя. Особое внимание при модернизации было уделено графе «поиск». Отныне пользователю не придётся долго искать событие, на которое он хочет сделать ставку. На сайте также появился удобный календарь, благодаря которому клиент может увидеть грядущие спортивные события на несколько недель вперёд», — говорится в сообщении.

В ближайшее время «Олимп» планирует запуск мобильных приложений.

«Благодаря новым возможностям сайта «Олимп» готов с новыми силами конкурировать с китами российского беттинг-рынка, а своим клиентам рад предоставить ещё более качественный и удобный букмекерский продукт», — отметили в компании.

ООО «БК «Олимп» оперирует в России по лицензии ФНС № 26. Входит в СРО букмекеров.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Олимп
Новости. Ставки
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