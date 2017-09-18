Прогноз Масалитина на матч «Зенит» — «Уфа»: ставлю на сухую победу питерцев

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин дал прогноз на заключительный матч 10-го тура РФПЛ «Зенит» — «Уфа».

«Питерцы сейчас на подъёме, у них ротация, у них свежая кровь. А победа в Лиге Европы должна ещё больше уверенности придать. «Уфа» не считается лёгким соперником, поскольку умеет хорошо играть на контратаках. В этой игре я ставлю на сухую победу «Зенита», — рассказал Масалитин корреспонденту „Чемпионата“.

Букмекеры фаворитом встречи считают клуб из Санкт-Петербурга. Победа «Зенита» котируется за 1.23 (см. все коэффициенты на матч). Ничья оценивается коэффициентом 5.13. Победа «Уфы» — 11.00. На сухую победу «Зенита» можно поставить за 1.72.

Матч «Зенит» — «Уфа» состоится 18 сентября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 20:00 мск.