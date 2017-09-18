Букмекер извинился за включение умершего Эхиогу в претенденты на пост тренера

Известная своими провокационными рекламными акциями ирландская букмекерская компания Paddy Power принесла официальные извинения за то, что включила умершего в апреле Уго Эхиогу в число претендентов на пост главного тренера «Бирмингема».

«Это была ошибка, а не злой умысел. При составлении линии трейдер задействовал старые данные в качестве шаблона, не заметив, что Уго Эхиогу находится в списке. Как только мы узнали об этой оплошности, тут же исправили её в течение нескольких минут. Мы хотим принести извинения семье мистера Эхиогу. У нас не было цели кого-либо обидеть», – сказал представитель Paddy Power.

Уго Эхиогу — бывший английский футболист, выступавший за «Астон Виллу», «Мидлсбро» и ряд других клубов. Провёл четыре матча за сборную Англии. После окончания карьеры работал тренером, входил в тренерский штаб Питера Тейлора в молодёжной сборной Англии. С 2014 года тренировал молодёжную команду «Тоттенхэма». 20 апреля 2017 года Эхиогу потерял сознание во время тренировки и умер на следующий день в больнице. На момент смерти ему было 44 года.