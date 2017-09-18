Weekend Football поможет The Telegraph улучшить приложение для ставок

Популярное британское издание The Telegraph объявило, что компания Weekend Football стала его партнёром по развитию мобильного приложения «Football Coupon Betting». Расширение создано для сравнения линий и коэффициентов у разных букмекеров на те или иные спортивные события.



Четвёртая версия приложения была запущена перед началом сезона-2017/18. Приложение также предлагает клиентам конкурсы прогнозов, рекомендуемые ставки и рейтинги, которые оценивают самых успешных игроков в сообществе Football Coupon.