Две рискованные ставки от Робби Сэвиджа на матч «Лестер Сити» — «Ливерпуль»

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч третьего раунда Кубка английской лиги «Лестер Сити» — «Ливерпуль», который состоится 19 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Ставка: «Ливерпуль» победит 2:1 за 9.50, Окслейд-Чемберлен забьет за 3.50. (см. все коэффициенты).



«Лестер Сити» не может сыграть на ноль в 12 матчах Кубка лиги подряд. А вот результаты «Ливерпуля» в трёх последних розыгрышах турнира — финал и два полуфинала. Думаю, обе забьют, но дальше пойдут мерсисайдцы», — сказал Сэвидж.