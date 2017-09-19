Генеральным партнёром трансляций Примеры в Интернете будет букмекерская компания

Компания Telesport digital, занимающаяся трансляцией матчей чемпионата Испании в Интернете, определилась с генеральным партнёром. Им станет букмекерская контора. Об этом в интервью «Бизнес Online» рассказал руководитель Telesport digital Илья Рустамов.

«Уже подписан контракт с генеральным партнёром трансляций – это будет букмекерская контора. Там большой рекламный пакет. Мне вообще кажется, что смотреть трансляцию совместно с букмекером приятно – с кем ещё смотреть спорт. В спортивных трансляциях с таким спонсором можно сделать много прикольных вещей. Мы планируем прямо во время матча давать разные интересные ставки. Например, с какого фланга забьют, как сфолят. Будут фрибеты конкретно под нашу группу», — сообщил Рустамов.