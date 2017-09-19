БК «Винлайн» запустила функцию «Выкуп ставки»

Букмекерская компания «Винлайн» объявила о запуске опции «Выкуп ставки». Теперь у игроков будет возможность продать свою ставку до завершения события по цене, предложенной букмекером.

«Вспомни, сколько раз в твоей игре ставки, которые уже почти «зашли», слетали буквально в последние десять минут матча, а порой и вовсе в компенсированное время? Как говорится, хватит это терпеть! Теперь ты можешь сделать выкуп ставки и зафиксировать свою прибыль. Не хочешь ждать конца события и переживать — забери свой выигрыш прямо сейчас!



Но бывает, что матч складывается совсем не так, как ты планировал, твоя ставка начинает «гореть». И чем дальше, тем меньше шансов, что её что-то спасёт. Такого больше не будет! Не жди, пока останешься с нулём, — выкупи свою ставку и верни часть суммы на счёт», — говорится в сообщении на официальном сайте БК «Винлайн».