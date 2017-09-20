БК Paddy Power оштрафована за расистскую рекламу боя Мейвезер — Макгрегор

Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA) приняло решение оштрафовать букмекерскую компанию Paddy Power за расизм в рекламе боя Флойда Мейвезер — Конор Макгрегор.

В анонсе боя букмекер заявлял, что «всегда нужно ставить на чёрное», призывая ставить на темнокожего Мейвезера. После обвинений в расизме в Paddy Power сообщили, что это всего лишь отсылка к классической цитате из фильма 90-х годов «Пассажир 57» с Уэсли Снайпсом.

В ASA не согласились с подобными объяснениями, сообщив, что получили множество жалоб от пользователей, а также указав, что в рекламе ничего не говорилось про фильм «Пассажир 57», который многие могли не смотреть, а если и смотрели, то не должны помнить все цитаты из картины.

Рекламу в итоге признали расистской. В Paddy Power напоследок заявили, что никакого расизма в ней нет, потому что даже Флойд Мейвезер одобрил данную акцию.