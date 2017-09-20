Власти Турции будут бороться с незаконными операторами онлайн азартных игр

Министр финансов Турции сказал, что надеется получить максимальное количество денег от неавторизованных операторов онлайн азартных игр, обслуживающих турецких игроков.



В минувшие выходные Milliyet процитировал министра финансов Турции Наси Агбала, по словам которого ежегодный оборот онлайн азартных сайтов Турции составляет около $ 11,4 млрд. Агбал сказал, что правительство предпринимает шаги для обеспечения максимально возможной доли из этой суммы.



В июле Турция объявила, что планирует преследовать незаконные азартные игры в любых проявлениях. Финансовые учреждения страны были привлечены для того, чтобы «день и ночь» бороться с незаконным гемблингом. Агбал сказал, что Следственный комитет по финансовым преступлениям (MASAK) координирует выявление незаконной деятельности вместе с местными банками.