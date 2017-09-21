Tempobet заключила многомиллионную сделку по рекламе на семи стадионах АПЛ

Букмекерская компания Tempobet заключила многомиллионную сделку и получила право демонстрировать свой бренд на светодиодных рекламных щитах ещё на семи футбольных стадионах клубов английской Премьер-лиги.



Международный оператор, который в настоящее время сотрудничает с «Арсеналом», теперь будет рекламировать бренд на домашних играх «Брайтона», «Бернли», «Кристал Пэлас», «Хаддерсфилда», «Борнмута», «Суонси Сити» и «Уотфорда».



Реклама Tempobet будет находиться на видном месте на стадионах в течение 500 минут по ходу нынешнего сезона Премьер-лиги.