Согласно котировкам, «Бавария» не оставит шансов «Вольфсбургу» в игре Бундеслиги

Букмекеры назвали фаворита матча шестого тура Бундеслиги «Бавария» — «Вольфсбург», который состоится 22 сентября. Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.



Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и предлагают поставить на мюнхенцев за 1.16. Шансы «Вольфсбурга» на победу оценены коэффициентом 17.0. Поставить на ничью в основное время можно за 9.10. (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.30, а на ТМ 2,5 гола — за 3.52.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 2.10. Самые вероятные авторы голов — Роберт Левандовски (1.40) и Арьен Роббен (1.73).