Playtech завершила работу над крупнейшей в мире студией лайв-казино

Playtech завершила работу над крупнейшей в мире студией Live-казино. Расположилась она в Риге (Латвия).

Проект стартовал в середине 2016 года, когда компания приобрела помещение площадью 8500 квадратных метров, а первая комната была закончена в начале этого года. Теперь студия заработала на полную мощность.

В Playtech отметили, что с момента открытия новые комнаты испытали «значительное увеличение» числа игроков, которые захотели испытать новый опыт.

Playtech — компания, специализирующаяся на создании игр для онлайн-казино.