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Вице-президент ФХУ: мы хотим чистоты хоккея на Украине, и мы к этому придём

22 сентября 2017, пятница. 17:00 Ставки

Вице-президент федерации хоккея Украины Георгий Зубко прокомментировал заявление голкипера Эдуарда Захарченко, что он не писал расписок о намерении организовать матч сборной Украины с фиксированным результатом.

«На сегодняшний день, к сожалению, я могу констатировать, что Эдуард Захарченко обманывает. Сомнений в том, что эти расписки написаны именно им, у меня не возникает. Мы получили много показаний различных людей, которые видели оригиналы. Мы получили практически полную схему организации этих незаконных договоренностей.

Основной месседж выглядит следующим образом: договорные матчи и коррупция в спорте имеют место. И Украина, и наш хоккей не являются первопроходцами в этом вопросе. Мы хотим чистоты хоккея на Украине, и мы к этому придём. Ещё раз хочу подчеркнуть, что нет никакой кровожадности в наших действиях в отношении спортсменов, по-человечески – их правда жаль. Мы просим ребят идти на диалог с нами в рамках проведения расследования.

Есть посредники в этой истории, есть непосредственные организаторы, но это мы передадим в компетенцию Национальной полиции. Нас интересует спорт в его чистом виде, за нарушение принципа fair play, будет немедленная дисциплинарная реакция!

Я не знаю, какие были мотивы у спортсменов, но так бывает, что ты в молодом возрасте оступился, «черт попутал». Впрочем, несмотря на то что это плохо, это ещё может быть не конец хоккейной карьеры. Мы хотим, чтобы спортсмены помогли нам в том, чтобы мы пресекли подобные процессы для последующего развития хоккея на Украине. Особенно это важно для молодого поколения, которое на всё это поглядывает и для многих подобное не новость! Люди неофициально говорят о том, как это происходит, какие матчи были… Очень много информации, и её нам нужно было взбаламутить, чтобы очистить наш пруд, насколько это сегодня возможно", — цитирует Зубко Sport.ua.

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Источник: Sport.ua Сообщить об ошибке
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22 сентября 2017, пятница
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