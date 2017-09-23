«Атлетико» — «Севилья»: букмекеры назвали фаворита центрального матча Примеры

Букмекеры назвали фаворита центрального матча шестого тура Примеры «Атлетико» — «Севилья», который состоится 23 сентября. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.



Букмекеры считают «Атлетико» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 1.59. Шансы «Севильи» на победу оценены коэффициентом 6.60. Поставить на ничью можно за 4.08 (см. все коэффициенты на матч).



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.87, а на ТМ 2,5 гола — за 2.04.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.88. Самые вероятные авторы голов — Антуан Гризманн (1.74) и Кевин Гамейро (2.10).