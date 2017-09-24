«Брайтон» — «Ньюкасл»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 8.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится 24 сентября, начало — в 18:00 мск.



Ставка: ничья 1:1 за 8.00. (см. все коэффициенты).



«Два новичка АПЛ встретятся между собой. У «Ньюкасл Юнайтед» три победы подряд, но не всё так просто: проблемы с составом у «сорок» не исчезли, а «Брайтон» всегда был хорош на своём поле. Я бы поставил на ничью», — сказал Сэвидж.