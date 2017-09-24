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Две ставки от Константина Генича на матч «Краснодар» — «Зенит»

24 сентября 2017, воскресенье. 14:30 Ставки

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 11-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Зенит», который состоится 24 сентября. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Ставка: обе забьют за 1.72, ничья и обе забьют за 3.93.(см. все коэффициенты на матч).

«Главная афиша 11-го тура — это матч в Краснодаре на суперкрасавце стадионе. Встречаются две команды, которые идут друг за другом в таблице Премьер-Лиги на двух первых местах. И «Зенит», и «Краснодар» — после вылета из Кубка России. Игорь Шалимов даже назвал позорным этот вылет от «Томи». Злые и обиженные обе команды. В чемпионате другие задачи, другие составы, совсем другие цели.

Пока единственный ноль во всей таблице находится в графе поражений у «Зенита». Он проигрывает только в Лиге Европы и вот сейчас ещё в Кубке России. В чемпионате у команды Роберто Манчини поражений нет. Когда-то «Зенит» проиграет и в чемпионате, но у меня нет уверенности, что это произойдёт сейчас в Краснодаре. Мы помним суперматч в прошлом сезоне с невероятной концовкой и суперголом Торнике Окриашвили уже в компенсированное арбитром время. Сейчас наверняка произошёл разбор полётов в «Краснодаре». Сергей Галицкий высказал своё «фи», что так играть нельзя. Теперь обязательно нужно сконцентрироваться на чемпионате и бороться за чемпионство и за Лигу чемпионов. Думаю, «Краснодар» будет рвать и метать.

Ну а у «Зенита» выйдет совсем другой состав по сравнению с матчем против питерского «Динамо». Вернётся Кокорин, наверняка с первых минут сыграет Дзюба. В общем, надо ждать голы. Я не думаю, что это будет закрытой футбол. Всё-таки 11-й тур, «Краснодару» нужно догонять, а «Зениту» — не подпускать соперников. Голы будут, забьют обе. За 1,72 можно попробовать. И дальше я рискну, возьму результативную ничью. Похулиганю. «Обе забьют и ничья» за 3,93. У обеих команд хорошая атака, те и другие играют с ошибками в обороне», — сообщил Генич.

Источник: Рейтинг букмекеров Сообщить об ошибке
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24 сентября 2017, воскресенье
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