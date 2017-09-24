Генич: «Валенсия», как мне кажется, не проиграет «Реалу Сосьедад» на выезде

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия» в 6-м туре испанской Примеры, который состоится 24 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.



Ставка: X2 за 1.60, ничья и Ф2 (0) за 2.14.(см. все коэффициенты на матч).



«Резво начавший сезон «Реал Сосьедад», соперник «Зенита» по группе в Лиге Европы, сыграет дома с «Валенсией». Но в последних двух турах «Реал Сосьедад» что-то потерял в своей игре — три мяча пропустил от мадридского «Реала» и проиграл — 1:3, неожиданно получил три мяча от «Леванте» и поражение 0:3. Плюс выкосило у «Сосьедада» фактически весь центр обороны. Рауль Навас получил травму, Иньиго Мартинес травмирован. Диего Льоренте получил карточку и будет дисквалифицирован. Кто сыграет в центре обороны у «Реал Сосьедада» — большой вопрос.



«Валенсия» в свою очередь очень здорово провела матч с «Малагой» — 5:0. Хет-трик оформил Симоне Дзадза. И «Валенсия», не проиграв на «Бернабеу», а также в дерби, где могла даже выиграть у «Леванте», чувствует себя очень уверенно. Поэтому «Валенсия» едет в Сан-Себастьян точно не в статусе аутсайдера или андердога. «Валенсия» вполне может увезти оттуда очки. Думаю, что у неё для этого есть все ресурсы и возможности.



«Валенсия», как мне кажется, не проиграет. Этот вариант можно взять за 1,6. «Сосьедад» сейчас надломился и находится в психологической яме. За 1,6 — сносное предложение. Ну и можно рассмотреть вариант, что «Валенсия» одержит победу на выезде. Почему нет? С подстраховочкой, с форой (0) — с коэффициентом 2,14. Надо попробовать. Тем более у одной команды идёт, а у другой дела складываются не лучшим образом. Надо это использовать», — считает Генич.