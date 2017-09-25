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Отчисленный за договорной матч футболист отсудил у «Ислочи» $ 2,4 тыс.

25 сентября 2017, понедельник. 17:30 Ставки

Отчисленный за участие в договорном матче Александр Тишкевич отсудил у «Ислочи» $ 2,4 тыс. Экс-футболист, обвиняемый в причастности к организации договорного матча, отсудил у клуба свою зарплату за четыре месяца и пособие по временной нетрудоспособности.

Осенью прошлого года Тишкевич подал в суд на «Ислочь» из-за того, что ему в определённый момент перестали выплачивать зарплату. Прошёл год. Верховный суд Республики Беларусь, являющийся последней инстанцией, изучив все материалы, постановил взыскать в адрес Тишкевича около $ 2,4 тыс.

В том случае если «Ислочь» решит не выплачивать Тишкевичу эту сумму, суд заблокирует счета футбольного клуба, что повлечёт за собой остановку всех платежей.

Все обвиняемые по делу о договорных матчах в белорусском футболе признали вину
Источник: Tut Сообщить об ошибке
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Новости. Ставки
25 сентября 2017, понедельник
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