Бышовец: «Спартак» забьёт «Ливерпулю», но всё равно проиграет

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец сделал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль», который пройдёт 26 сентября. Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.

Ставки: П2 за 1.66, обе забьют за 1.67. (см. все коэффициенты на матч).



«Я думаю, что спартаковцы после ничьей с «Анжи», где они пытались победить малыми силами, думая о матче с «Ливерпулем», поставили себя в очень сложную ситуацию. Победа нужна любой ценой, но без сбалансированности в командной структуре нельзя рассчитывать на положительный результат. Игра в обороне катастрофически ослабляет позицию спартаковцев в этом матче. Думаю, у «Ливерпуля» будут хорошие возможности, чтобы добиться победы. Ничья для «Спартака» будет хорошим результатом.



Победа «Ливерпуля» в этом матче очень вероятна. Если спартаковцы даже навяжут борьбу в этом матче, то окончательный результат всё равно будет в пользу англичан. «Спартак», быть может, даже забьёт, но «Ливерпуль» результат не упустит», — рассказал Бышовец.