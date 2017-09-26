Две ставки Робби Сэвиджа на матч «Спартак» — «Ливерпуль»

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль», который пройдёт 26 сентября. Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.

Ставка: победа «Ливерпуля» 2:1 за 8.00, гол Коутиньо за 2.60. (см. все коэффициенты).



«В 36 последних матчах Лиги чемпионов «Спартак» одержал всего пять побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел 25 поражений. «Ливерпуль» очень много бьет, а оборона и вратари у россиян не лучшие. Так что голов будет достаточно. Попробую угадать счёт — 2:1 и гол Коутиньо», — сказал Сэвидж.