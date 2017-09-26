Валерий Карпин: немного рискну и поставлю на победу «Боруссии» над «Реалом»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» (Дортмунд) — «Реал», который состоится сегодня, 26 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.



Ставка: П1 и обе забьют за 3.48 (см. все коэффициенты).



«Интересное противостояние. «Реал Мадрид» не лучшим образом начал чемпионат. Роналду не играл во многих играх, и, возможно, именно из-за этого «Реал» недобрал большое количество очков. А «Боруссия» наоборот находится в прекрасной форме, и дома, при поддержке болельщиков, «Реалу» будет тяжело с «Дортмундом».



Поэтому поставлю на то, что «Боруссия» выиграет. Немного рискну. Но «Реал» сможет им забить. Скорее всего, счёт будет не больше, чем 2:1. Вряд ли результат будет разгромным», — сказал Карпин.