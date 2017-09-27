Букмекеры оценили шансы ЦСКА в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»
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Букмекеры назвали фаворита матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Манчестер Юнайтед», который состоится 27 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Букмекеры считают ЦСКА аутсайдером и предлагают поставить на «армейцев» за 5.90. Шансы «МЮ» на победу оценены коэффициентом 1.66. Поставить на ничью можно за 3.94, а на то, что ЦСКА не проиграет, — за 2.41 (см. все коэффициенты на матч).
По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.11, а на ТМ 2,5 гола — за 1.81.
Коэффициент на то, что обе команды забьют хотя бы по одному голу, — 2.07. Самые вероятные авторы голов — Ромелу Лукаку (2.13) и Маркус Рашфорд (2.80).
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