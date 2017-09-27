Две ставки от Валерия Карпина на матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин дал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Манчестер Юнайтед», который состоится 27 сентября. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.



Ставка: ничья за 3.73, обе забьют за 1.94 (см. все коэффициенты).



«Много голов не будет. ЦСКА, скорее всего, сыграет так же, как и всегда: от обороны. В атаке многое будет зависеть от готовности Марио Фернандеса к матчу. Из-за того, что матч пройдёт в Москве, у «армейцев» будет больше шансов на достижение положительного результата. Поэтому поставлю на ничью, при которой обе команды смогут забить», — сказал Карпин.