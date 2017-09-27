Прогноз Генича на матч ЦСКА — «МЮ»: бумеранг вернётся, «армейцы» проиграют

Футбольный комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов — 2017/18 ЦСКА — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал матча меньше 3,5 гола за 2.03 (см. все коэффициенты на матч).

«В футболе всё возвращается бумерангом, и, видимо, „армейцам“ придётся заплатить «подоходный налог» за то, что произошло в Лиссабоне. Ведь там ЦСКА откровенно повезло…

Можно долго и муторно перечислять все плюсы и минусы той и другой команды, но на выходе всё равно получим неопровержимый факт: «МЮ» просто сильнее. И по составу, и по игре, да по всему. Думаю, ЦСКА даже не поможет аншлаг на своей арене.

Как забивать Акинфееву и оттеснять корпусом Васина — Ромелу Лукаку понял ещё в далёком 2010-м, когда дважды огорчил российскую сборную в Воронеже. С тех пор Лукаку стал дороже на 80 миллионов крепкой валюты, чего, к сожалению, нельзя сказать об игроках ЦСКА. Вот как его остановить? Да не поймёшь. Бельгиец просто автомат по производству забитых мячей, кладёт практически в каждом матче, и сдержать его возрастной обороне «армейцев» будет чрезвычайно трудно.

А если ещё вспомнить про Мхитаряна, Мату, Рашфорда и Марсьяля… Нет, ЦСКА надо бороться с «Бенфикой» и «Базелем», «МЮ» — в этой группе вне конкуренции.



И не надо вспоминать, что «Ростов», например, в прошлом сезоне этому «Манчестеру» дома не проиграл. Чудовищный газон, бердыевский «Ростов», Калачёв с его завитушками… То была совсем другая история. Этот «МЮ» намного крепче и сбалансированнее. «Манчестер» на ходу и не собирается останавливаться. Сильно обижать англичане нашу команду не будут, но всё равно увезут из Москвы победу. Наверное, в не самом зрелищном и результативном матче. Мне кажется, что победа «Юнайтед» через низ — оптимальное решение", — приводит слова Генича сайт БК «Винлайн».

Матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» состоится 27 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 21:45 мск.