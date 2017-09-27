Ряд крупных Youtube-каналов заблокировали в России из-за рекламы нелегальной БК

Сразу несколько крупных Youtube-каналов спортивной и околоспортивной тематики оказались заблокированы для пользователей из России. Речь идёт про каналы «Реальный футбол», «Оспорте ТВ», Footlol show, Ultimatekefir, ElclassicoWS, 2drots и др. Также ограничен доступ к каналу 1xbettv одноимённой офшорной букмекерской конторы.

По информации «Чемпионата», причиной блокировки послужило размещение на данных каналах рекламы нелегальной в России БК 1xbet. При этом часть блогеров удалили ссылки на офшорную БК и некоторые из них даже получили письма от Роскомнадзора о том, что претензий к данным блогерам у службы нет. Но Youtube всё равно принял решение о блокировке каналов.