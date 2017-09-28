Букмекер: то, что в Украине до сих пор не легализовано букмекерство, — нонсенс

В рамках соглашения о ратификации с ЕС украинское правительство обязалось принять не позднее 2018 года закон о легализации в стране гэмблинга. На данный момент в украинском парламенте обсуждаются более двух десятков различных законопроектов о выводе игорного бизнеса из тени. Ряд экспертов высказывается за принятие единого закона, согласно которому в числе прочего в Украине будет вновь (после запрета в 2009 году) легализован и букмекерский бизнес.



«То, что Украина остаётся одним из последних государств Европы, в котором отсутствует регулируемый игорный бизнес, — просто нонсенс, — сообщили «Чемпионату» в БК «Леон». – Ведь легальные компании-игроки этого рынка способны приносить в бюджет страны по-настоящему серьёзные деньги в виде налоговых отчислений».

«Потенциально рынок Украины является одним из наиболее перспективных как минимум в Восточной Европе. Осталось понять, собираются ли местные власти в действительности выполнять свои обещания о легализации гэмблинга, которые они дали руководству ЕС», — подчеркнули в компании.

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