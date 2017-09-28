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Прогноз Арустамяна на матч «Локомотив» — «Фастав»: сухая победа команды Сёмина

28 сентября 2017, четверг. 19:56 Ставки

Главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Фастав».

Ставка: победа «Локомотива» всухую за 1.95 (см. все коэффициенты на матч)

«Локомотив» продолжает оставаться загадкой российского сезона. С одной стороны, команда по результату в чемпионате играет максимально хорошо. Второе место, попытка борьбы с «Зенитом», при этом «Локо» может проиграть дома «Тосно», «Амкару», вылететь из Кубка России от «Крыльев Советов», в Лиге Европы провести довольно невзрачный матч против «Копенгагена».

Вот и сегодня не совсем понятно, чего ждать от «Локомотива» в матче против чешского «Фастава». Матч-то для «железнодорожников» стратегически и вовсе ключевой. Домашняя победа всегда важна на старте, особенно над соперником, который тоже имеет виды на выход из группы.

Думаю, что «Локо» будет максимально сконцентрирован и внимателен в обороне, но также не думаю, что нас ждёт много голов непосредственно от команды Сёмина. Поэтому лезть в «тотал больше» или «обе забьют» я не хочу. Выберу ставку – победа «Локо» всухую за 1.95. Думаю, правда будет где-то рядом", — цитирует Арустамяна сайт БК «Винлайн».

Матч «Локомотив» — «Фастав» состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 22:05 мск.

От «Зенита» ждём голов, в «Локомотиве» есть сомнения
В «Футбольных фишках» говорим о матчах «Зенит» — «Реал Сосьедад» и «Локомотив» — «Фастав».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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