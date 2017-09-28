В Дании забеспокоились из-за вовлечения детей в игорный бизнес через скинбеттинг

Недобросовестные букмекерские конторы, занимающиеся скинбеттингом, пользуясь лазейкой в законе, втягивают несовершеннолетних детей Дании в мир игорного бизнеса. Этой темой заинтересовался центр по исследованию проблемы игровой зависимости Дании.

Проблема существует не только в Дании, но и в других странах, включая Россию, где есть быстрый и лёгкий доступ к Интернету. Дело в том, что на сайтах букмекерских контор по скинбеттингу при регистрации не требуют подтвердить личность по паспортным данным, чтобы выяснить возраст будущего клиента. Согласно исследованию датских журналистов дети имеют возможность делать ставки на спортивные события, и не только на исходы матчей в киберспорте, а также участвовать в лотереях, играть в казино и в карточные игры посредством скинбеттинга.



Глава центра по исследованию проблемы игровой зависимости Дании Хенрик Тране Брандт сообщил, что возраст детей, которые занимаются покупкой и продажей скинов, а также начинают играть на ставках и в онлайн-казино, порой не достигает 10 лет. «Это просто немыслимо. Сначала дети продают скины, потом начинают играть на ставках. И это никак нельзя проконтролировать», – цитирует Брандта «Американский спорт».

Центр проблем лудомании провёл опрос в соцсетях среди игроков в Counter-Strike (возраст детей от 9 до 17 лет) и выяснил, что 96% респондентов пробовали делать ставки на спорт через скинбеттинг. 44% опрошенных сообщили, что они играют на скины один или более раз в неделю. По данным сайта The Statistics Portal, объём ставок в 2016 году в мире через скинбеттинг составил около $ 5 млрд.